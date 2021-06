Giovanni Ciacci annuncia l'addio alla tv, ma è pronto per il Gf Vip

Giovanni Ciacci ha annunciato il suo addio, almeno momentaneo alla tv. Dopo essere diventato negli ultimi 10 anni un popolare volto televisivo l'opinionista ha spiegato di non voler più apparire in video e di desiderare un momento di pausa.

Leggi anche > Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, la prima vacanza insieme dopo Battiti Live e il tifo dietro le quinte: «Vai amore»

Durante l’ultima puntata di Ogni Mattina lo stylist ha dichiarato: «Questa è la mia ultima volta che mi vedrete in video. Da ora abbandono la televisione, basta mi sono stufato. Dopo 10 anni ho davvero chiuso. Da stasera stacco tutto. Non mi vedrete più in tv. Posso tornare per qualche evento per qualcosa di straordinario». Ma in realtà sembra che la verità sia un'altra.

Ciacci avrebbe sostenuto il provino per il Grande Fratello Vip e forse, l'evento straordinario a cui ha fatto riferimento potrebbe essere proprio quello Davide Maggio ha rivelato in esclusiva che lo stylist ha fatto un casting per il reality che verrà nuovamente condotto da Signorini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Giugno 2021, 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA