di Ida Di Grazia

Aida Nizar, bagno nella fontana di Trevi: arriva la multa da 450 euro​

Doposi è tuffata in quella dei "quattro fiumi" a. Il gesto dell'ex concorrente del Grande Fratello ha fatto molto discutere. "Aida è pazzaaaaaaa - scrive- Stavolta nella fontana di piazza Navona!!!!!! Spero l’abbiano multata anche stavolta", ma c'è chi non ha nessuna voglia di scherzarci tu comeLa presidente del partito Fratelli D’Italia ha pubblicato il video sulla sua home di Facebook scrivendo : "SPETTACOLO INDECENTE! Aida Nizar, ex concorrente del Grande Fratello, dopo essersi già tuffata a giugno nella Fontana di Trevi, ha deciso questa volta di farsi un bagno nella Fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona. Per questa ignorante propongo un anno di lavori socialmente utili per ripulire le strade di Roma. Così magari inizia ad avere rispetto della nostra Capitale!"