Grande Fratello, Gina Lollobrigida super star della finale entra nel confessionale

Stefania Pezzopane torna al Grande Fratello. L'appello per Simone Coccia: «Non gli è stato risparmiato nulla»

è la super ospite della finale del. La diva del cinema italiano entra nella casa per dare consigli ai ragazzi e a Simone Coccia in particolare."Non mi piace ha troppi tatuaggi, ma contento lui" esordisce la Lollo. La splendida attrice ha qualche consiglio per i ragazzi nella casa: "La popolarità e la bellezza durano poco. Dovete lavorare e non fermarvi mai. Spero possiate realizzare i vostri sogni". "Io ho tanta energia e sogno di andare a Los Angeles" dice Simone poi l'accompagna nel Confessionale: "Per me è un gran piacere trovarmi qui con una star internazionale". La Lollobrigida ringrazia tutti e fa i complimenti alla padrona di casa prima di andare via.