Gf Vip, Giacomo Urtis: «Barù mi ha chiesto il numero di telefono. Poi è sparito...»

Momento verità per Giacomo Urtis. A pochi giorni dalla fine del Gf Vip, l'ex vippone e chirurgo estetico commenta la sesta edizione del reality e rivela alcuni retroscena.

Manuel e Lulù. Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.

Giacomo Urtis commenta il Gf Vip

Raggiunto dai microfoni di Trends & Celebrities, la trasmissione pomeridiana andata in onda su Rtl 102.5 News, Giacomo Urtis ha risposto alle domande di Giovanni Antonacci, Francesco Fredella e Carolina Russi Pettinelli e ha fatto i nomi dei suoi concorrenti preferiti. «Ne salvo parecchi, salvo Soleil, anche le sorelle Selassié, Sophie e Barù». Dal suo studio ha poi risposto a una domanda su Lulù e Manuel. «Se dureranno? Li ho visti molto innamorati, stanno bene insieme, per me durano… non so quanto, se sei mesi o sei anni».

La confessione più piccante ha riguardato però Barù. «Se ci fa o ci è? Secondo me ci fa e poi ci è. Mi ha chiesto il numero quando è uscito dalla Casa e poi è sparito come al solito. La storia della mia vita. Un po' come Mario Ermito l’anno scorso. Tutti che ti amano e poi ti tirano un calcio nel sedere» ha detto Urtis con un velo di amarezza. Scherzando sulla possibilità di partecipare a un nuovo reality, magari nei panni di naufrago all'Isola dei Famosi, il chirurgo estetico ha risposto: «A fare la fame? No no, non è roba per me. Poi io ho paura dell’aereo, ho paura di tutto io. Un pezzo di ferro non può volare».

