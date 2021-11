Gf Vip, Alex Belli contro la moglie Delia Duran: «Ma che c*** di spettacolo è quello!?»

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip Delia Duran è entrata nella casa per avere un confronto con Soleil Sorge per via della sua vicinanza con il marito Alex Belli. Proprio l’attore però non ha gradito le parole pronunciate dalla moglie: «Ma che cazz* di spettacolo è quello!?».

Alex Belli non ha gradito le parole rivolte durante l’ultima puntata dalla moglie Delia Duran alla coinquilina (con cui ha una "chimica artistica") Solei Sorge. Lo sfogo di Alex inizia con Manila Nazzaro, dove fa capire che ci potrebbe essere qualcuno che muove Delia: «Non è quella che io ho conosciuto – ha confessato - Non si mette mai in scontro con le donne, non si mette mai in competizione. L’unica persona che le può dire che è entrata in un trip sbagliato sono io. Nessun altro glielo può dire. Perché se fuori c’è “u’pappace”, più forte di “u’pappace” sono solo io».

Il popolo di Twitter ha individuato il puparo come Fabrizio Corona: «Qui dietro – ha continuato Belli parlando con Soleil - c’è qualcuno sono sicuro. Sole non ti incespugliare su questa cosa perchè sappiamo chi c’è dietro. Qui si tratta anche di Ciccio Pasticcio. Vuoi far spettacolo facciamolo, ma che cazz* di spettacolo è quello? Quello non è il mio spettacolo, non è la mia vita, non è quello che mi rappresenta. Io sono un’altra persona, sono un’artista».

