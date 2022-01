GFVip, tutti contro Katia Ricciarelli. Il tweet di Tommaso Zorzi: «Vorrei darle della “vecchia scrofa”….»

Al Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli divide la casa e il pubblico. Nella casa infatti Katia Ricciarelli ha avuto scontri con diversi coinquilini, pronunciando spesso frasi poco adatte al contesto. Il social è in rivolta per le sue parole e ne chiede l’eliminazione dal reality, mentre Tommaso Zorzi ha dato la sua opinione con un tweet: «Vorrei darle della “vecchia scrofa”...».

Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Clarissa Selassiè (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Tommaso Zorzi contro Katia Ricciarelli

Le frasi razziste di Katia Ricciarelli stanno dividendo il web. Sui social infatti molti utenti stanno chiedendo, ormai da tempo, la sua eliminazione dal reality condotto da Alfonso Signorini, con l’hashtag #katiafuori che svetta da giorni fra le prime posizioni. I follower hanno infatti raccolto diversi video con le frasi incriminate, a volte passate inosservate, pronunciate dalla cantante lirica e promettono una piccola rivoluzione qualora non fossero presi provvedimenti nei suoi riguardi in puntata. Ad intervenire sulla questione anche Tommaso Zorzi, conduttore, influencer e vincitore dell’ultima edizione del GFVip. Da Twitter Tommaso ha commentato una delle parole usata da Katia, “ricchion*”: «Vorrei poter dare della “vecchia scrofa” alla Ricciarelli – ha scritto in un Tweet - con la stessa facilità che ha lei nell’usare il termine “ricchi0n*. Ma per fortuna ho un’educazione che me lo impedisce».

Il tweet di Tommaso Zorzi (Twitter)

La risposta dei follower

La condivisione è stata acclamata da parte dei follower di Tommaso sul social, che nella bacheca hanno continuato a commentare il comportamento della Ricciarelli: «Quando dicono che i giovani sono maleducati – ha scritto un fan - alcune persone più anziane mi chiedo se si siano mai guardate allo specchio perché gli anni in più su questa terra non ti danno nessun diritto di dire e fare quello che ti pare senza rispettare gli altri», «Le frasi usate dalla Riccarelli sono inqualificabili... - sottolinea un altro - Non sto seguendo il grande Fratello 6 ma ne parlano tutti e informandomi sono rimasta sconvolta da tanta cattiveria e pochezza d'animo... Le parole usate hanno un solo significato e non sono giustificabili».

Katia Ricciarelli (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

