Gf Vip, una “sorpresa” per Soleil Sorge: in casa doveva entrare anche l'ex fidanzato

Al Grande Fratello Vip le soprese per Soleil Sorge sembrano non finire mai. Dopo l’ingresso in casa dei Delia Duran e il ritorno di Alex Belli infatti sarebbe dovuto arrivare anche il suo ex fidanzato.

Delia Duran e Soleil Sorge (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, una “sorpresa” per Soleil Sorge

Solei Sorge è una delle indubbie protagoniste del Grande Fratello Vip sin dalle prime puntate. La sua storia con Alex Belli e il triangolo con Delia Duran ha riempito intere dirette, con grande soddisfazione del conduttore Alfonso Signorini che infatti, nonostante la squalifica, ha deciso di far tornare l’attore all’interno della casa più spiata d’Italia.

Durante la sua reclusione comunque Soleil ha spesso parlato del suo ex Luca Onestini, conosciuto a "Uomini e donne" e da lei lasciato proprio mentre lui era impegnato al GFVip. Stando a quanto riporta Gabriele Parpiglia a “Casa Chi” su Instagram, i due avrebbero dovuto incontrarsi: «E’ una bomba – ha spiegato - Luca Onestini è rientrato in Italia dopo che ha vinto il reality Secret Story in Spagna e c’è stata una trattativa per cercare il confronto con Soleil, visto che lei ha parlato di lui nella casa».

Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

La cosa poi non sarebbe verificata per incroci televisivi: «Diciamo che si era quasi chiuso il tutto ma alla fine è saltato. C’era un interesse da parte de L'Isola di avere i fratelli Onestini entrambi come concorrenti. Solo che Gianmarco Onestini è reduce proprio da L'Isola dei Famosi spagnola. Sapete poi che L'Isola comporta uno stress fisico che poi recuperi col tempo, forse 6 o 8 mesi. Per ora è saltato tutto quanto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Febbraio 2022, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA