Gf Vip, tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano scoppia la lite per colpa di Delia Duran

Al Grande Fratello Vip l’ingresso di Delia Duran modifica gli equilibri fra i concorrenti e l’attenzione che Alessandro Basciano riserva alla nuova inquilina e moglie di Alex Belli scatena la gelosia della fidanzata Sophie Codegoni.

GFVip, scoppia la lite tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Al Grande Fratello Vip Delia Duran provoca la lite fra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due, fra alti e bassi, stanno cercando di mandare avanti la loro relazione, ma è bastato uno sguardo di troppo dell’ex tronista alla moglie di Alex Belli per scatenare la gelosia di Sophie: «Tu – l’ha ammonito la Codegoni - forse non controlli quello che fai... Sei lì che ti lecchi le labbra, te le mordi e fissi Delia che balla… Io non sono una che fa queste scene, ma se mi giro e vedo che fissi il cul* di Delia, dai…».

Alessandro dal canto suo è caduto dalle nuvole e non ha per niente gradito l’accusa: «Mi stavo facendo i cazz* miei, l’unica cosa che ho fatto è stata permettermi di girarmi attimo verso Sole e dirle "Guarda che cosa sta facendo questa". Se tu pensi una cosa del genere da questo momento non voglio avere a che fare più niente con te». La lite è andata avanti per un pò, ma poi la coppia ha ritrovato la serenità. Una discussione che il popolo del social ha definito un po’ sospetta e forse, ipotizzano alcuni follower, fatta per guadagnare un po’ di visibilità durante la prossima diretta…

