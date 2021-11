GFVip, Sonia Bruganelli criticata per aver salvato Alex Belli: lei risponde così

Al Grande Fratello Vip ha fatto scalpore la decisione di Sonia Bruganelli di salvare Alex Belli concedendogli l'immunità la scorsa puntata. In molti si sono subito sfogati sui social attaccandola e criticandola. Alex è un grande protagonista di questa edizione, ma il pubblico non vede di buon occhio il rapporto con Soleil e le presunte mancanze di rispetto a Delia Duran.

Leggi anche > Stefano De Martino, il rapporto col figlio Santiago: «Un giorno spero di lavorare con lui»

GFVip, Sonia Bruganelli salva Alex Belli

La scelta della moglie di Paolo Bonolis, dunque, è stata molto discussa. Molti ritengono che si sia prestata ad assecondare il volere della produzione per favorire gli ascolti del programma. Su Instagram, un utente ha rivolto frasi pesanti alla Bruganelli: «Prima lo attacchi, poi ti inchini alla produzione e lo salvi. Ma sei riuscita a guardarti allo specchio questa mattina? Ma non ti vergogni a guardare in faccia i tuoi figli?».

GFVip, la risposta di Sonia Bruganelli

Pronta la risposta della donna con tanto di faccina che ride: «Non ti sembra un po', ma solo un po' eccessivo quello che dici?» L'opinionista si fa scivolare tutto addosso, ma questi meccanismi di immunità servirebbero proprio a portare avanti i personaggi che fanno più discutere e più audience.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 17:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA