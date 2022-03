GFVip, Soleil Sorge e la gomitata a Lulù Selassie: scoppia il caos nella casa

di Danilo Barbagallo

Al Grande Fratello Vip Soleil Sorge rifila una gomitata sul labbro a Lulù Selassie e in casa scoppia il caos, con la principessina reclusa che per via del gonfiore sulla parte offesa non vuole prendere parte alla diretta serale.

Soleil Sorge con Lulù Selassie e Miriana Trevisan (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Soleil Sorge e la gomitata a Lulù Selassie

Al Grande Fratello Vip scoppia il caos per la gomitata di Soleil Sorge a Lulù Selassie. Durante un balletto di gruppo che contava anche Delia e Sophie, infatti Soleil per errore ha dato un duro colpo sul labbro di Lulù, che ha naturalmente protestato vivacemente per il dolore.

Lulù Selassie e Delia Duran (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

La Sorge si è immediatamente accorta dell’accaduto e ha chiesto scusa, mentre la principessina è corsa dalla sorella Jessica, che vedendo del sangue uscire dalla sua bocca le ha consigliato di correre in bagno per cercare in qualche modo di medicarsi. Lulù ha obbedito ma, una volta arrivata in bagno e visto il labbro gonfio, ha paventato la sua assenza dalla puntata serale: «Mi sono fatta male – ha fatto spiegato in lacrime - mi ha colpita e non posso venire giovedì nella puntata io. Ho il labbro gigante, Jessica, guarda…. Mi sta uscendo il sangue dal dente».

Lulù Selassie (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Jessica è corsa a prendere del ghiaccio a Lulù, che alla fine sembra aver accantonato il suo proposito di non presentarsi alla diretta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 12:42

