GFVip, Soleil Sorge in crisi vuole lasciare la casa. Le proteste social: «Sfruttata per fare share!»

Soleil Sorge in crisi volte abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Soleil, dopo essere stata vittima dell’ennesimo attacco di panico e ha fatto sapere di voler lasciare il reality. Intanto la notizia è rimbalzata sul social, con gli utenti che protestano per il trattamento riservato alla loro beniamina.

Soleil Sorge (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Soleil Sorge in crisi vuole lasciare la casa

Soleil Sorge è una dei personaggi principali del Grande Fratello Vip ma i continui confronti e le pressioni sembra che stiano complicando il suo cammino nella casa. Da tempo infatti l’ex tronista di “Uomini e donne” è apparsa un po’ spenta, diversa rispetto al passato e, crisi di pianto improvvise a parte, trascorre molto tempo a dormire.

Recentemente, dopo il terzo attacco di panico, la showgirl ha fatto sapere di voler abbandonare il reality e per questa avrebbe chiesto di essere messa in contatto con il suo agente per valutare il da farsi. Non è detto che Soleil lascia la casa, ma certo le numerose pressioni a cui è sottoposta da tempo per esigenze di spettacolo, triangolo Belli e ingresso di Delia in primis, sembrano cominciare a pesare. Un fatto sottolineato da molti utenti di Twitter, su cui la Sorge ha un grande seguito: secondo molti fan infatti la loro beniamina sarebbe stata appunto utilizzata ormai da mesi per fare share, senza tener conto delle possibili conseguenze...

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Gennaio 2022, 18:17

