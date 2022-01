GFVip, Soleil (e non solo) ha un dubbio: «Alex Belli e Delia Duran si sono lasciati?»

A molti, se non a tutti, non è sfuggito un particolare su Alex Belli. Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, l'attore è tornato in onda per un altro confronto con Soleil Sorge. Questa volta, però, in collegamento da casa sua a Milano. Durante quei minuti, però, di Delia Duran non c'è stata alcuna traccia. Tutti si sarebbero aspettati che la modella e attrice, moglie di Alex, apparisse durante il collegamento per dire la sua, ma così non è stato. E la domanda è sorta spontanea: si sono lasciati?

Un particolare che non è sfuggito agli amanti del programma di Canale 5, che ormai sono sempre più incuriositi dall'evoluzione del triangolo amoroso che Alex Belli ha costruito durante la sua permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia. Delia, nel frattempo, deve anche occuparsi degli attacchi provenienti da Carlo Cuozzo, il giovane con cui era stata paparazzata quando ancora Alex era all'interno della casa del Grande Fratello.

Il dubbio che si è insinuato nella testa di molti è stato alimentato dagli stessi autori del GFVip quando, il giorno successivo, hanno chiamato nel confessionale Soleil per chiederle di commentare l'assenza di Delia Duran. La concorrente è corsa subito a raccontare tutto all’amico Davide Silvestri e ad analizzare con lui laccaduto. «Mi hanno chiesto se non fosse strano che Alex era a casa sua da solo senza di lei», ha esordito Soleil Sorge che ha cercato un confronto con il coinquilino proprio per capire le ragioni dietro quella domanda.

La risposta di Soleil agli autori è stata: «Boh sinceramente non interessa», ma a giudicare dalla reazione avuta subito dopo non sembrerebbe proprio così. L’influencer ha spiegato anche di non averlo visto strano durante il collegamento in diretta. «Non me ne sono quasi accorta. O meglio, non ho fatto pensieri sul fatto che fosse da solo nel suo appartamento». Il fatto però che gli autori le abbiano chiesto un commento su questo aspetto l’ha insospettita: «Però per questo adesso mi sembra strano che mi abbiano chiesto una cosa del genere. Che motivo avevano di farmi notare quel particolare? Perché a questo punto potrebbe esserci qualcosa».

