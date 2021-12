GFVip, Soleil contro Sophie: «Come fa a non sentirsi in colpa...». La risposta di Biagio la gela

Al Grande Fratello Vip Soleil Sorge critica il comportamento della coinquilina Sophie Codegoni. Sophie infatti è passata dalla romantica vicinanza all'ex di Soleil, Gianmaria Antinolfi, al bacio appassionato con il nuovo entrato, Alessandro Basciano.

Biagio D'Anelli e Soleil Sorge (Foto per per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Soleil contro Sophie: «Come fa a non sentirsi in colpa...»

Al Grande Fratello Vip Soleil Sorge discutendo con Biagio D'Anelli dice la sua sulle vicende sentimentali della coinquilina Sophie Codegoni. L'ex tronista di “Uomini e donne” infatti dopo una liaison col suo ex, Gianmaria Antonolfi, si è gettata fra e braccia del nuovo arrivato, Alessandro Basciano. I due ultimamente non nascondono la reciproca attrazione e si sono anche scambiati un appassionato bacio. Il repentino cambiamento non è piaciuto a Soleil, che ha commentato la vicenda con un: «Anche Sophie... come fa a non sentirsi in colpa nei confronti di Gianmaria».

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (Foto per per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Biagio ha però preso le distanza dalle parole di Solei, lasciandola molto sorpresa. Secondo lui infatti qualsiasi cosa è accaduta in passato è stata voluta da entrambi: «Credo – ha spiegato con freddezza - che le cose si fanno sempre in due...».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 22:06

