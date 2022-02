Miriana non ha preso bene una domanda di Soleil pensando che volesse solo alludere con cattiveria alla differenza d’età tra la Trevisan e Biagio D'Anelli Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: "Dreams" from Bensound.com

GfVip, incidente hot per Gianluca in doccia con Soleil: cosa è successo

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 12:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA