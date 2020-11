di Ida Di Grazia

GFVip, Selvaggia Roma minaccia Enock: «Tira fuori le palle. Mi hai baciata, ho tutti gli screen». L'ex concorrente di Temptation Island dopo aver confessato di aver baciato Pierpaolo Pretelli, ha sganciato un'altra bomba contro un inquilino della casa.

Selvaggia ed Enock si sono incontrati questa estate in una discoteca, hanno passato la serata insieme e secondo il racconto all'interno della casa del Grande Fratello Vip della Roma tra i due ci sono stati diversi baci. Il fratello di Balotellli però nega categoricamente di averla baciato nè di averla mai invitata in albergo da lui.

«Tutto falso - spiega Enock - non so perchè debba fare così. E' vero che ci siamo visti, io mi sono ubriacato e sono stato an che male, ma non ci siamo baciati. I messaggi a Selvaggia non li ho mandati io ma un'altra persona cohe non voglio mettere in mezzo».

«Io lo posso pure capire - replica Selvaggia - ma Enock un minimo di palle uno ce le deve pure avere, questo mi conferma che tu eri fidanzato. C'era anche il mio miglior amico Tony che stava lì e ha visto che noi ci siamo baciati. Evidentemente eri fidanzato, cosa che io non sapevo, per questo fai così, ma io ho gli screen dei messaggi. Se non reggi l'alcol la prossima volta non bere. Sono io che nono sono voluta venire in albergo quando mi hai inviata»

Selvaggia dice a Signorini che non ha problemi a mostrare i messaggi che si sono scambiati con Enock.

