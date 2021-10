GFVip, Samy Youssef risponde a Jessica Selassiè: «Talmente falso che...». La frecciatina social

di Danilo Barbagallo

Samy Youssef, eliminato deal Grande Fratello Vip, risponde alle accuse che le ha mosso Jessica Selassiè. La principessina infatti, una volta uscito Samy Youssef, ha svelato ai coinquilini che lui gli aveva proposto di “inscenare” una liaison a favore di telecamera. Samy ha deciso di rispondere attraverso il suo profilo Instagram.

Leggi anche > GF Vip, Lulù contro Manuel: lo sfogo nella notte

GFVip, Samy Youssef contro Jessica Selassiè

Samy Youssef contro Jessica Selassiè. L’eliminato dall’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha risposto via social alle accuse mosse dalla ex coinquilina Jessica Selassiè secondo cui il modello gli avrebbe proposto di inscenare una relazione per favorire le dinamiche di gioco. Samy però ha deciso di rispondere a Jessica dal suo account social scrivendo in un post nelle stories «Quando la volpe non arriva all’uva» e riportando i diversi articoli che parlano della vicenda: «Talmente falso – ha continuato - da non aver accettato il tuo corteggiamento (che preciso, mi ha lusingato) per evitare teatrini pietosi e storielle fake a favore di telecamera!».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Ottobre 2021, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA