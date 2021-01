GFVIP, Rosalinda chiede al fidanzato un gesto concreto, Giuliano le regala le chiavi di casa, lei lo gela: «Mi serve tempo». Durante la settimana l’attrice confidandosi con le ragazze della casa ha parlato del suo rapporto con il fidanzato e della crisi interiore che sta vivendo. Durante la diretta della trentaquattresima puntata del Grande Fratello Vip, dopo averlo tanto invocato Rosalinda ha la possibilità finalmente di rivedere il suo Giuliano e avere le risposte che la tormentano da giorni.

«E' surreale tutto ciò – ammette Giuliano - ho visto le clip che hanno mandato in onda e mi hanno ricordato alcune cose. Quello che ho fatto fino ad oggi è essere riservato come sai e l'ho fatto solo per proteggere quello che abbiamo creato, come ho cercato di farti intuire in quel messaggio di Natale. Invano. Ci sono cascato con tutte le scarpe perché ho messo davanti tutto. Mi piace pensare a come stavamo bene insieme prima di entrare qui, avevamo un nuovo equilibrio che aveva portato a quello che molto probabilmente tu volevi e hai detto nella casa. Poi questi mesi ti stravolgono, perdi le tue certezze ed evidentemente le nostre basi non erano così solide paradossalmente dopo nove anni, mi piace aggrapparmi ai momenti belli passati insieme. Io mi aggrappo a quelli quando vedo tutto nero. Vedi tutto nero perchè siamo stati lontani, anch'io ho visto nero per un periodo però mi aggrappo sempre all'amore che vince su tutto e che tra di noi non si può descrivere».

«Sono sorpresa – risponde Rosalinda, ma la sua espressione è piuttosto fredda - non mi aspettavo venissi. In questo periodo faccio viaggi mentali, non sono lucida al 100% o forse lo sono fin troppo. Tutto quello che ho detto forse in modo brusco, lo ridirei perchè sono i miei pensieri, siamo ritornati insieme da poco e quel poco non è sufficiente per capire tante cose. La mia paura è data dal fatto che spesso non mi hai dimostrato con i fatti di non voler costruire un futuro con me, come supportare una mia idea, un mio pensiero, una mia opinione. Fuori capiremo tante cose, per me non è semplice, sai il bene che ti voglio, mi dispiace se ti ho ferito, però vorrei un gesto concreto da parte tua e non ho più voglia nè di perder tempo nè di giocare. Io ho cambiato la mia vita per te, ora che siamo liberi entrambi da ogni vincolo mi aspetto qualcosa».

«Io ho le risposte – prosegue Giuliano - non ho voglia di perdere tempo e mi dispiace che tu possa pensare una cosa del genere, io ho tutte le risposte e preferisco anziché dirtele dimostrartele fuori, vorrei tanto abbracciarti adesso ne ho bisogno, mi manchi da impazzire, capisco il tuo stato d'animo, però è giusto anche fare qualcosa di formale».

Giuliano le mostra le chiavi di casa sua ed è pronto a regalargliele: «Questa è una delle formalità, non è una cosa di circostanza, non mi sento in dovere di farlo, lo faccio con il cuore e tu lo conosci il mio cuore, voglio aspettarti a casa e non voglio convincerti di nulla»

Rosalinda continua a non mostrare emozioni, anzi lo gela: «Era quello che volevo, ho pensato in questi giorni a come sarebbe se... attualmente ho le idee molto confuse. Non sto dicendo che non sono felice, non me lo aspettavo, io e Giuliano abbiamo bisogno di avere del tempo stando insieme. Ho bisogno di un attimo di tempo. Prendo questa chiave con la premessa che dobbiamo prima chiarirci». «Ti capisco – conclude Giuliano - ti aspetto a casa e non vedo l'ora di parlare con te, sono orgoglioso e fiero di te».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Gennaio 2021, 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA