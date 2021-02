GFVip, Pierpaolo difende Giulia dagli attacchi della casa: «Siamo una squadra, sono innamorato di lei». Al centro della trentosseima puntata che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it, la coppia Salemi - Pretelli. I due questa settimana hanno litigato tantissimo ma anche fatto sempre pace.

Il rapporto tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è fatto di alti e bassi. Entrambi permalosi, insicuri e bisognosi di attenzioni spesso fanno scattare dei litigi dal nulla. Giulia in particolare è quella che sembra soffrire di più di queste tensioni.

«L'impressione è che è tutto così difficile, una lagna continua» commenta Signorini in diretta. «A parte il sentimento che c'è a volte abbiamo proprio delle incomprensioni - spiega Pierpaolo - Io sono sempre stato accanto a Giulia. Parte del mio carattere è immaturo, tu hai mostrato di essere più matura. Ma anche tu quando hai discussioni con Tommaso mi sembra di essere un genitore».

«Vero me ne rendo conto - risponde Giulia - non sono la persona risolta e risoluta che credevo di essere, ma voglio precisare che Pier mi ha sempre dimostrato tanto. La cosa che mi ha colpito e che mi ha fatto innamorare di te è per come hai lottato per noi. Ti chiedo scusa». Pierpaolo sostiene Giulia: «Siamo una squadra, il suo modo di fare mi ha fatto innamorare, io sono innamorato e lei lo sa».

