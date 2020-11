GFVip, Nessuna squalifica per Francesco Oppini dopo le frasi choc contro le donne. Bufera sui social: «E' assurdo». Il figlio di Alba Parieti viene "sgridato" in diretta da Alfonso Signorini, ma niente di più. La decisione della produzione non è piaciuta al pubblico.

Francesco Oppini in settimana ha avuto delle uscite di basso livello, anzi choc nei confronti delle donne, la prima contro dayane Mello quando ha detto «una come lei a Verona la violentano», l'altra nei confronti di Flavia Vento «una così l'amazzi di botte». Frasi che hanno fatto infuriare il pubbico che ne ha chiesto la squaifica a gran voce.

Nessuna squalifica però per Francesco Oppini dopo le frasi choc contro le donne. «Le tue affermazioni - dice in diretta Alfonso Signorini - ci hanno lasciati allibiti. Come ti viene in mente di dire certe cavolate?».

«Lette così fanno schifo anche a me - si giustifica Oppini - era un modo ironico, ma me ne scuso».

«Quello che mi abbia più indignato - prosegue Signorini - è la cosa di Flavia Vento che tu parli di ammazzarla di botte, Zorzi ti corregge e tu calchi la mano», «Davanti a questo chiedo scusa e sto zitto» conclude Oppini.

Signorini: «Abbiamo pensato di squalificarti, se non è successo è perché ti sei dimostrato rispettoso nei confronti della tua fidanzata e quindi la tua posizione sulle donne non è così orribile, io però vorrei capire perchè di fronte a certe informazioni perchè nessuno di voi si dissocia? La connivenza è uguale alla stupidità altrui». «Oltre a chiedere scusa qualora ci fosse la squalifica lo accetterei» cocnlude Francesco Oppini.

La decisione però non è piaciuta al pubblico che hanno ricordato i precedenti, come ad esempio Clemente Russo squalificato proprio per una frase choc contro le donne, o quelle dette da Salvo. L'accusa è quella di fare favoritismi solo perchè Oppini è il figlio di Alba Parietti.

Anche Salvo il pizzaiolo più recentemente venne squalificato prima e mortificato dopo. Per le stesse identiche cose.

Non capisco perchè si faccia a chi figli e chi figliastri come si suol dire.#gfvip — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) November 2, 2020

Dico solo un cosa: Francesco Oppini non è stato squalificato perché è il figlio della Parietti e perché la persona oggetto delle sue frasi schifose era Dayane, avrei voluto vedere se fosse stata Elisabetta Gregoraci.#gfvip pic.twitter.com/rawY3tkBWM — 💅 (@zorzimood) November 2, 2020

Allucinante se pure Oppini arriva a capire che la squalifica ci stava. Dai che circo cioè potevano trovare una giustificazione migliore, questa che hanno detto è una cazzata. #GFvip — [Righetto] (@Ri_Ghetto) November 2, 2020

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 00:44

