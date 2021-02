GFVip, Malgioglio attacca in diretta Maria Teresa Ruta che reagisce urlando: «Sei tu che fai i siparietti». Signorini deve intervenire

di Ida Di Grazia

GFVip: Malgioglio attacca in diretta Maria Teresa Ruta che reagisce urlando: «Sei tu che fai i siparietti», deve intervenire Signorini per placare tutti. La trentanovesima puntata del Grande Fratello Vip, che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it, parte subito con una lite dai toni molto accesi.

leggi anche > Grande Fratello Vip, diretta 12 febbraio: Walter Zenga torna nella casa e incontra i figli Andrea e Niccolò

Nella scorsa puntata Cristiano Malgioglio, rilasciando un'intervista, ha accusato Maria Teresa Ruta di essere falsa e stratega. Durante la diretta del venerdì sera del Grande Fratello Vip, la Ruta viene invitata da Signorini ad avere un confronto diretto con il cantautore.

«Caro Cristiano io sono rimasta scioccata quando sei andato via, nella casa mi hai detto che sei trasparente e poi perchè hai cambiato idea». Malgioglio le rinfaccia: «Sono 40 anni che mi faccio notare e non avevo bisogno di fare una clip con Tommaso per farmi notare. Tu sei una grande stratega e fai sempre lavittima e piangi con niente».

Maria Teresa Ruta rispedisce al mittente le accuse e urla: «io ho solo detto che se pensi che io sia falsa allora io potrei pensare che quel siparietto potrebbe essere falso. Io non sono falsa e non sono un'attrice». Signorini deve intervenire in difesa della Ruta per placare gli animi: «Io non voglio che tu ti senta aggredita». Anche Guenda corre in difesa della mamma.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 22:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA