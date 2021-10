GFVip, la principessa Lulù Selassiè confessa: «Perseguitata da un maniaco, un vero stalker»

Lulù Selassié si confida fra le mura del Grande Fratello Vip e svela di essere stata vittima di stalking. Una brutta avventura che Lulù aveva tenuto per se: «Una cosa che non sa quasi nessuno. Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio».

Lulù Salassiè (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip Lulù Selassiè: «Perseguitata da un vero stalker»

Lulù Selassié si confida al Grande Fratello Vip e fa sapere, mentre discorre con la sorella Clarissa e Giucas Casella, di essere stata vittima di stalking: «Io ho avuto un maniaco, uno stalker serio. Un folle pericoloso. Avevo un pazzo che mi ricattava con delle mei foto intime. Non vado in giro a raccontarlo. Se non lo dico è perché è una cosa molto forte e perché non voglio passare per una che fa la vittima. Poi perché non voglio dirlo a tutti, è un dolore serio per me».

Clarissa, Jessica e Lucrezia Sallasiè

Lulù Selassiè al GFVip ha poi continuato a parlare del suo doloroso segreto, che risale ormai a dieci anni fa: «Mi inseguiva ovunque, era un matto – ha fatto sapere il sito “Biccy” - Volevo chiedere aiuto. Non riesco a superarla questa cosa, ho gli incubi, ci penso sempre. Le persone non lo sanno. Era un maniaco che mi costringeva a fare cose che non volevo fare. Ero costretta a fare certe roba. Io ci penso sempre. Avevo 15 anni, era il mio segreto. Mia mamma ha sofferto molto per questa cosa. Per sei mesi non sapevo a chi chiedere aiuto, ero terrorizzata».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Ottobre 2021, 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA