Gf Vip, lite furibonda fra Alex Belli e Delia Duran. E lei minaccia di spaccargli la bottiglia in testa

Tra Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello Vip scoppia la lite. I due, dopo un primo riavvicinamento notturno che ha fatto ingelosire Soleil, hanno avuto un duro confronto a causa del bacio dato dalla modella a Barù.

Alex Belli, Delia Duran e Manila Nazzaro (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, scoppia la lite fra Alex Belli e Delia Duran

Il bacio che Delia Duran ha “rubato” a Barù ha scatenato la lite fra di lei e il marito Alex Belli, rientrato in gioco nell’ultima diretta. I due hanno avuto momenti romantici stanotte e la cosa ha fatto arrabbiare Soleil, ma Alex non ha mancato di criticare il comportamento della moglie in sua assenza, che avrebbe baciato il coinquilino anche per far arrabbiare Jessica: «Viaggiamo su due binari diversi – ha spiegato Belli - Per me è incomprensibile, non ha senso, una donna elegante non le fa certe cose amore mio».

Delia non ha mancato di rispondere: «Per me non c’è un senso a tutto questo, il senso è che io sono questa. Jessica ha detto di essere mia amica e il fatto che ha continuato a dire queste cose e poi mi guardava con occhi differenti perché magari scherzavo con Barù... Come quando ci siamo messe la parrucca Sole ed io e siamo andate nel letto… Non c’era malizia».

Alex Belli (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

Alex ha continuato ad accusarla interrompendola spesso e scatenando la sua ira. Delia infatti ha preso una bottiglia in mani e l'ha minacciato: «Fammi finire il mio dialogo o me ne vado. Mi dà fastidio il fatto che non hai capito un cavolo, non hai capito proprio niente (...) Questa roba non te la permetto Alex, se no spacco questa bottiglia, non te la permetto!». Dopo qualche secondo di indecisione Belli, per nulla intimorito, le ha consigliato di calmarsi un po’: «Eh si certo, stai tranquilla amore… Stai tranquilla eh!».

