Gf Vip, Katia Ricciarelli infuriata: «Ti tiro uno schiaffo!». La lite con Davide Silvestri e Barù

Un nuovo litigio per Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip. La Ricciarelli, che non sta vivendo un periodo facile all’interno della casa, ha avuto uno scontro nella notte con Davide Silvestri e Barù.

Leggi anche > Gf Vip, Jessica stuzzica Barù con un massaggio

Davide Silvestri e Katia Ricciarelli al GFVip (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine

GFVip, Katia Ricciarelli infuriata: «Ti tiro uno schiaffo!»

Scontro nella notte nella casa del Grande Fratello Vip. La vicenda ha visto protagonisti Katia Ricciarelli e i coinquilini Davide Silvestri e Barù, rei di ave usato il termine “vecchietta” parlando di lei. I concorrrenti si sono subito scusati per la scelta poco azzeccata del termine, ma Katia non ha voluto sentire ragioni: «Mi hai detto vecchietta? – ha chiesto la Ricciarelli - Stonz*! Maleducato, ti giuro che questa non te la perdono. Io non vi ho mai detto nulla di offensivo. Non mi interessa se stai giocando, io sono seria e non posso perdonarti. Sono disgustata mi fa schifo questa robaccia. Non devi scherzare con me, perché altrimenti io ti dico che sei un nano. La prossima volta che me lo dici ti tiro uno schiaffo! ”.

Barù e Davide Silvestri (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

La furia non ha risparmiato Barù: «Con me hai spesso la lingua lunga e questo non mi piace. Non le voglio le scuse, bisogna stare attenti a quello che si dice. Oggi Valeria si è arrabbiata perché l’hanno chiamata Valeriona e io adesso mi infurio perché mi avete detto vecchietta. Avete esagerato e oltrepassato il limite!».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Gennaio 2022, 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA