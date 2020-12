GFVip, incontro commovente tra Gaia e il fratello Tommaso Zorzi. Ma sui social è bufera: «Ha fatto spoiler» Dolcissia, biondissima... e logorroica proprio come il fratello, Gaia è entrata a sorpresa nella casa più spiata d'Italia per portare tutto il suo sostegno durante la diretta della puntata di lunedì 21 dicembre.

Durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 21 dicembre Gaia Zorzi è entrata nella casa per supportare Tommaso che in settimana ha avuto un momento di crisi. Zorzi infatti ha pensato di abbandonare la casa, salvo poi cambiare idea.

Sulla passerella del Grande Fratello Vip Tommaso incontra la sorella. Gaia parla velocissimo, proprio come Tommaso: «Ti pare che devo venire qui io a spiegarti cos'è l'ironia? Ma davvero hai avuto quel breakdown? Capisco che stare nella casa è difficile, ma se c'è una cosa che non sai che il marito di Stefania tifa per te. Tifare Tommy sui social è scontato, ci voleva tua sorella a movimentare la situazione».

Tommaso è molto emozionato ed ha per la sorella delle parole piene d'amore: «Sei bellissima e mi acccorgo solo adesso che la mia sorellina è una donna. Grazie perchè so il sostegno che mi dai»

Prima di salutare Gaia però si lascia scappare: «Tommaso stai tranquillo e leggi la mia lettera!», si rende conto subito di aver fatto una gaffe e cerca di uscire di scena il prima possibile. Ma se Signorini non si è accorto di niente sui social pvviamente non è passato inosservato e in tantissimi hanno segnalato la cosa urlando allo Spoiler! Ma per la prima volta la bufera è completamente positiva.

Non @zorzi_gaia che si fa scappare lo spoiler su una sua lettera. TI AMIAMO #GFVIP — Una viperella di Stefy 🐍 (@BahVabbe) December 21, 2020

"amo leggi la mia let..."

ok, allora mi sa che è il nome.

gaia=spoiler#gfvip — Verde 🌊 (@ArriviAlCuore3) December 21, 2020

“Leggi la mia lettera. AH NO OPS”

GAIA CHE FA SPOILER STO MALE #GFVIP pic.twitter.com/Ky6eIEW1yu — Dany🌈 in psichiatria, veloce! (@wordsindisorder) December 21, 2020

“Tommy leggi la letter...NO NIENTE”

spoiler in corso ✈️ #GFvip — Elisianne (@Elisianne9) December 21, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Dicembre 2020, 23:15

