Gf Vip, Gianmaria in guerra con Soleil: «Finte soap». La decisione sulle nomination

Al Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi si schiera contro la sua ex Soleil Sorge. Gianmaria Antinolfi non ha affatto gradito la telenovela a cui ha assistito durante l'ultima diretta fra la Sorge, Alex Belli e la moglie Delia Duran e ritiene che Soleil non sia affatto vittima di questa situazione: «Finte soap!».

GFVIp, Gianmaria Antinolfi in guerra con Soleil Sorge

Al Grande Fratello Vip Gianmaria Antinolfi parla del triangolo fra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Gianmaria ritiene che l’unica vera vittima della situazione sia stata proprio Delia e non la sua ex Soleil: «Ha ragione Alex su tutto - ha confidato a Miriana Trevisan - sono completamente dalla sua parte, Soleil non è una vittima. Hanno sguazzato entrambi in questo teatrino. Al posto suo io dopo l’uscita di Alex sarei stato in camera a piangere e lei invece stava in salotto a farsi consolare da tutti (…) Delia è l’unica parte lesa in questo gioco. L’ho vista molto provata, molto dimagrita e triste, non è vero che si erano messi d’accordo lei e il marito».

Soleil non ha avuto con lui un comportamento corretto: «Ci eravamo riavvicinati e l'avevo davvero apprezzato. Dopo un giorno mi ha distrutto nuovamente. Io di indole do tante possibilità agli altri, mi scotto tante volte, poi mi stufo e adesso mi sono incavolato».

La sua decisione per il futuro è quella di fare il nome di Soleil Sorge per il televoto: «Io da oggi nominerò sempre Soleil. L’unica cosa che le riesce bene è denigrare il prossimo e costruire queste finte soap opere (…) Io mi dissocio completamente dai suoi comportamenti».

