GFVip, doccia fredda per Gianmaria Antinolfi: Federica Calemme pensa a un altro. E lui reagisce così

Dopo il bacio in sauna al Grande Fratello Vip, per Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme è tempo di chiarimenti. Oggi, subito dopo pranzo, i due si sono ritrovati in giardino a parlare e non hanno potuto fare a meno di affrontare quello che è successo in puntata ieri sera. La modella ha ammesso di aver iniziato a riflettere, ma non vuole sentirsi in colpa per il loro bacio.

GFVip, il discorso di Federica

«Io promesse fuori non ne ho fatte, però a lui ci penso», ha detto la modella. «Mi piaci, c’è complicità… mi vivo quello che viene». Questa è stata una 'doccia fredda' per l'imprenditore, che ha chiarito: «Fammi fare le mie valutazioni, chiarisciti le idee e io prendo le distanze».

GFVip, la reazione di Gianmaria

La reazione di Gianmaria, che ha subito troncato la conversazione, è giustificata dal fatto che secondo lui se nei suoi pensieri c’è un’altra persona bisogna prendere le distanze. «Avvicinati tu a me quando hai voglia», la conclusione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Gennaio 2022, 19:05

