GFVip, Gianluca Costantino e il bacio a Soleil Sorge: «E' successo nel confessionale...»

Gianluca Costantino torna a parlare del Grande Fratello Vip dopo la sua eliminazione. Gianluca, entrato nel reality condotto da Alfonso Signorini a gioco già iniziato, ha avuto una breve avventura all’interno della casa ed è stato molto vicino a Soleil Sorge.

Gianluca Costantino (Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

GFVip, Gianluca Costantino e il "bacio" a Soleil Sorge

Al Grande Fratello Vip l’avventura di Gianluca Costantino non è durata tanto dato che il pubblico ha deciso per la sua eliminazione, ma nella sua permanenza nella casa ha stretto un ottimo rapporto di amicizia con Soleil Sorge, da cui è rimasto molto colpito: «Mi farebbe piacere conoscerla meglio – ha spiegato a “Novella” - prima di conquistare il suo cuore. Perché so che probabilmente ha qualcuno che l’aspetta fuori e quindi non vorrei rovinare la coppia. Su questo sono un ragazzo molto onesto e non mi piace entrare in certe dinamiche. Ho avuto solo quindici giorni per capire il suo carattere quindi dovrei avere più tempo. C’è stato divertimento, complicità, abbiamo fatto discorsi profondi, questo sono cose che restano indelebili».

Tra i due anche uno scherzoso bacio in confessionale: «E' successo in confessionale. L’unico posto in cui ci si sente liberi di esprimere qualsiasi opinione. In quel momento Soleil e io sembravamo una cosa sola e non immagina la bella sensazione che ho provato. Quel bacio, anche se dato per scherzo, mi ha reso felice».

Gianluca spera che a vincere il reality sia Soleil nonostante faccia, per via dell’amicizia che li lega, anche il nome di Alessandro Basciano: «Preferisco lei, solo perché, diciamoci la verità, è l’unica concorrente che fin dal principio del programma ha portato avanti lo share».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Febbraio 2022, 17:28

