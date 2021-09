GFVip, il discorso di Manuel Bortuzzo commuove tutti: «Guardate quello che avete e non quello che vi manca». Un esempio di forza senza risultare retorico per tutti i concorrenti nella casa che ormai lo hanno "adottato". Pubblico in sudio e concorrenti con gli occhi lucidi durante la diretta della seconda puntata che stiamo seguendo su Leggo.it.

«Mi sento di aver capito più cose adesso di prima». Momento di commozione durante la seconda puntat del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini invita Manuel Bortuzzo in mistery e gli mostra le foto prima dell'incidente che lo ha paralizzato.

Nel vedere quelle foto Manue commenta cosi: «Il Manuel di prima era incompleto. A livello di vita il post incidente nelle terapie intensive mi ha fatto cambiare il mio modo di intendere la vita. Quello che mi ha cambiato di più sono i mesi nelle cliniche di riabilitazione con gli altri ragazzi, passavamo le notti a parlare e a trovare il senso della vita. E' stato importante avere accanto persone che mi hanno riportato al mondo dicendo "guarda quello che hai", fare un passo indietro e capire cosa si ha ancora non cosa non si ha più. Perche proprio a me me lo so non chiesto e ho capito che forse è meglio non chiederselo più, io ora non me lo chiedo più».

