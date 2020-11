di Ida Di Grazia

GFVip, diretta sedicesima puntata: provvedimento disciplinare in arrivo. Per la contessa è la resa dei conti. Dopo l'annullamento del televoto, questa sera scopriremo a chi è destinata la "punizione". Stefano Bettarini e Giulia Salemi entreranno finalmente nella casa. Su Leggo.it la diretta minuto per minuto.

Venerdì 6 novembre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Dopo l'annullamento del televoto - avvenuto ieri - per un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente, stasera si scoprirà a chi è destinata la "punizione".

Nuovi ingressi nella Casa: Stefano Bettarini e Giulia Salemi varcheranno la Porta Rossa del loft di Cinecittà e cominceranno l'agognata avventura.

Al centro dei temi della puntata anche lo scontro tra Patrizia e Stefania che ha acceso gli animi nella Casa. La Contessa non si fa mancare nulla e finisce al centro di in un'accesa discussione anche con Rosalinda. Infine, il rapporto tra Francesco e Tommaso che sembrano essersi riavvicinati.

