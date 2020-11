GFVip, diretta quindicesima puntata: Paolo Brosio a rischio squalifica. Elisabetta Gregoraci in crisi. Il giornalista è entrato da pochi giorni nella casa e, secondo quanto segnalato dagli utenti sui social, non meriterebbe di proseguire ancora il gioco. Su Leggo.it la diretta minuto per minuto.

L'ingresso di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip doveva essere un momento di riscatto per il giornalista che è stato colpito dal Covid pochi giorni prima di entrare nella casa, ma le cose non stano andando per il verso giusto. Secondo quanto hanno segnalato diversi utenti sui social, sembrerebbe che Paolo Brosio abbia pronunciato diverse volte una bestemmia, la stessa che è costata l'espulsione all'influencer Denis Dosio.

Inoltre una volta entrato Brosio ha svelato che il Grande Fratello durerà fino a febbraio. La notizia ha mandato in crisi tutti e in particolare Elisabetta Gregoraci che sta pensando di voler uscire:«Febbraio? Io me ne vado prima, a Natale devo stare con mio figlio».

Basterebbero questi due elementi per mettere Paolo Brosio a rischio espulsione, cosa deciderà il grande Fratello? Lo scoprire questa sera

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 19:45

