GFVip, diretta 18 dicembre: Filippo Nardi a rischio espulsione. Quattro nuovi ingressi, tra loro Cecilia Capriotti, Mario Ermito e Carlotta Dell'Isola. Per qualcuno che entra qualcun altro esce. Al televoto sono finite alcune delle "colonne" di "Gf Vip 5", in particolare Cristiano, Giacomo, Maria Teresa e Tommaso. Uno di loro dovrà salutare i compagni d'avventura e abbandonare il gioco definitivamente.

Questa sera, venerdì 18 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

La settimana nel loft di Cinecittà è trascorsa tra liti e discussioni a go-go tra i "vipponi", ma non solo, stasera ad attendere uno dei concorrenti c'è un severo provvedimento disciplinare. Filippo Nardi potrebbe essere a rischio espulsione dopo le parole sessiste pronunciate nella casa.

Stasera anche quattro nuovi ingressi nella Casa, tra loro Cecilia Capriotti, Mario Ermito e Carlotta Dell'Isola, tutti pronti a rimettersi in discussione e a rompere i già precari equilibri. Per qualcuno che entra qualcun altro esce. Al televoto sono finite alcune delle "colonne" di "Gf Vip 5", in particolare Cristiano, Giacomo, Maria Teresa e Tommaso. Uno di loro dovrà salutare i compagni d'avventura e abbandonare il gioco definitivamente.

