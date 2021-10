di Ida Di Grazia

GFVip, nona puntata: Raffaella, Amedeo e Davide in nomination. Durante la diretta di lunedì sera Alfonso Signorini ha parlato con Lulù della sua relazione con Manuel Bortuzzo, mentre la fidanzata di Amedeo Goria è entrata nella casa per fugare ogni dubbio sulla sua presunta gravidanza.

Leggi anche > GFVip, Vera Miales nella casa in abito da sposa: «Ho avuto una gravidanza isterica». La reazione di Amedeo Goria

GRANDE FRATELLO VIP - LA CRONACA DELLA NONA PUNTATA

01.20 La nona puntata del Grande Ffratello Vip termina qui. L'appuntamento con la diretta di Leggo.it è per venerdì 15 ottobre. Grazie per essere stati con noi

01.04 Raffaella, Amedeo e Davide in nomination

01.00 Nicola - Carmen; Katia - Gianmaria. Miriana - Amedeo

00.52 Manuel - Amedeo; Ainett - Davide; Aldo - Davide; Manila - Amedeo

00.40 Francesca - Davide. Gianmaria - Jo. Carmen - Amedeo. Amedeo - Davide. Jo - Amedeo

00.44 Alex - Gianmaria. Soleil - Gianmaria

00.34 Raffaella - Davide. Davide - Francesca. Le principesse - Amedeo. Sophie - Amedeo. Giucas - Amedeo

00.29 le opinioniste scelgono di dare l'immunità a Soleil e Nicola

00.28 Gli immuni di questa puntata sono: Alex, Manila, Manuel, Katia, Aldo e Ainett

00.26 «Mi conosce bene, mi segue, sa che ho questa ossesione per la casa»

00.24 Sorpresa per Manila, c'è il fidanzato Lorenzo Amoruso «Amore ti prego, dimentica e andiamo avanti. Abbiamo una famiglia, siamo una famiglia, io ci sono sempre anche quando ci siamo lasciati per quel periodo. Solo una cosa se gli altri non vogliono pulire non rompere le scatole. quella non è casa tua»

00.15 I vip che questa sera si salva è Miriana che manda in nomination diretta Raffaella

00.09 Scherzo alla Cipriani con Montano che imita il suo fidanzato

23.41 Pago nella casa per Miriana «Sei bellissima e grandiosa. Ti amano tutti, anche il nostro Nicola ti ama. Va tutto bene. Ci siamo dati una mano l'uno con l'altra». Signorini chiede a Pago «SOno un inguaribile romantico, perchè non tornate insieme?», «Stiamo così bene ora che non vogliamo rovinare tutto, lei ha un cuore d'oro»

23.39 Televoto chiuso

23.21 Soleil accusa Sophie di essere una finta santarellina. Le due si parlano sopra è difficile da capire

23.15 Si volta pagina: Sophie e Gianmaria che Soleil definisce «Accoppiata vincente di mobili». Sophie: «Quella che fa strategie quando si tratta di Gianmaria è Soleil, io sono sempre molto sicera»

23.09 «Noi ci conosciamo da 8 mesi - spiega Amedeo ad Alfonso - Vera deve sapere che non la lascio»

22.51 Signorini chiede a Vera info sul "pancino sospetto"«Diciamo che era una specie di gravidanza psicotica, l'abito da sposa mi rappresenta per la purezza, lealtà e fedeltà»



22.46 Vera entra nella casa già in lacrime: «I conti non li sai fare, hai fatto il giornalista non il commercialista. Fuori c'è una guerra che compìbatto da sola e tu continui a mettere tutto in dubbio. Non è giusto. Come vedi non sono incinta, fare un figlio si decide in due. Mi manchi tanto. Mi sono vestita così di bianco perchè sono pulita. Anche se volevo un figlio o se potevo essere incinta non avresti dovuto mettermi in dubbio, perchè dici che siamo amici, non siamo amici ». Anche Goria in lacrime e anche un po' sollevato «Io ti voglio bene lo sai e ti amo a modo mio, non ti lascerò mai ti starò vicino e te lo dimostrerò»

22.38 Goria questa sera avrà un faccia a faccia con Vera per scoprire la verità sul "pancino sospetto"

22.27 «Lulù - spiega Alfonso - questo non vuol dire che se non gli piace Sophie gli interessi tu», ma Lulù non vuole sentir ragioni «Io so cosa ci siamo detti»

22.22 Manuel: «Mi sono lasciato andare molto di cuore, saltando la parte in cui ci dovevamo conoscere, vedendo certe piccole cose me ne sono immaginate tante altre che ho già passato e allora anche no. Sophie è una bellissima ragazza ma non ho alcun interesse»

22.17 Manuel è stato chiarissimo nel non volere una storia. Lulù: «Non ho mai pensato fosse un fidanzato, ma non è un amico. E' una conoscenza, sarei folle a pensarlo. Tutto è iniziato fuori sereno, ma avendo problemi fuori di qua molto più gravi, ci sono dei momenti in cui presa dal panico ho avuto momenti infantili che non fanno parte della mia vita».

22.14 E' il turno della clip su Manuel e Lulù.

22.13 Clip sul dente perso dalla Cipriani neò tiramisù mangiato dal povero Nicola

22.02 Ricciarelli su Miriana: «Io ho sempre parlato con lei e dato dei consigli perchè si lamentava di non essere accettata. Quando mi hanno detto dei baci e lei ha negato ho detto eh no!», la Trevisan sottolinea che ha negato il bacio perchè era a stampo.

21.55 Clip sulla festa di compleanno di Manila dove è scattato il bacio tra Miriana e Nicola e poi la furia di Katia «E' un covo di ipocrisia»

21.54 Al televoto ci sono Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan e Raffaella Fico

21.52 Alfonso stuzzica le opinioniste

21.48 Le anticipazioni di Alfonso Signorini: Katia Ricciarelli accusa tutti di falsità. Vera la fidanzata di Amedeo Goria pronta per un faccia a faccia. Pago torna nella casa per Miriana

Leggi anche> Amici 21, speciale lunedì: ospite Gaia. In sfida i ballerini Mattia e Christian e i cantanti LDA e Luigi

Nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello Vip, Amedeo Goria ha visto per la prima volta le foto della fidanzata Vera Miales con un pancino sospetto. Le immagini sono molto discusse fuori e dentro la Casa: infatti, c’è chi sostiene che la donna nasconda un dolce segreto e chi invece nutre dei dubbi.

Stasera, durante la diretta della nona puntata, si farà luce sul mistero della gravidanza e il giornalista si troverà a confronto con la Miales per spiegare le proprie posizioni. Manila Nazzaro ripercorre la sua storia d’amore con il compagno Lorenzo Amoruso tra momenti bui e meravigliosi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Ottobre 2021, 07:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA