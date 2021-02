Dayane Mello ha incontrato Alfonso Signorini in cucurio dopo aver appreso la morte del suo fratello minore Lucas. La concorrente del Grande Fratello Vip sta vivendo un momento molto difficile all'interno della casa dopo aver saputo che il fratello è morto in un brutto incidente stadale in Brasile, per questo il conduttore ha voluto esprimergli la sua vicinanza.

Signorini ha parlato con la modella che una volta in casa si è aperta con Rosalinda: «Mi ha fatto bene, Alfonso Signorini vi saluta tutti. Lui è una persona molto credente, sa che siamo fatti di energia e che questo è solo un passaggio. Che la vita è una parte del tutto. È tutto connesso. Siamo fatti di energia, dovete stare bene, non pensare a niente che metta tristezza perché è solo un passaggio. Abbiamo parlato del dolore e di questo momento, è stato molto umano».

La Mello ha deciso di rimanere in casa dopo un iniziale allontanamento. Ha spiegato di aver appreso che se tornasse in Brasile dovrebbe fare 14 giorni di quarantena e non le verrebbe permesso di dare un ultimo saluto a suo fratello. I concorrenti della casa l'hanno invitata a restare con loro, insieme avrebbero potuto superare la cosa e parlare cercandola di fare sentire meno sola possibile. Allo stesso tempo hanno chiesto una chiusura anticipata del programma.

