GFVip, Dayane Mello e l'amore fra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: «Le serviva creare qualcosa per rimanere fino alla fine...»

Dopo la fine del Grande Fratello Vip Dayane Mello torna a parlare della relazione fra l’amica Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Dayane Mello sembra non credere molto all’amore che lega i neo fidanzati: “Le serviva creare qualcosa per rimanere fino alla fine...”.

DAYANE MELLO E L'AMORE FRA ROSALINDA CANNAVO' E ANDREA ZENGA

Al Grande Fratello Vip la grande amicizia fra Dayane Mello e la Cannavò si è cominciata a incrinare proprio quando è nato l’amore fra Rosalinda e Andrea Zenga, entrato nel reality a gioco in corso. Dayane Mello ha ribadito, ospite su Instagram di “Casa Chi” di Alfonso Signorini, di non credere troppo al sentimento che lega i due: “Per me la loro storia è stata un modo per far parlare di sé negli ultimi giorni. Le serviva creare qualcosa per rimanere fino alla fine, o anche solo per fare nuove esperienze dato che col fidanzato Giuliano le cose non andavano. Fra di loro però la "chimica" non l’ho mai vista, quella che uno non riesce a trattenere”.

Senza la chimica non c’è coppia felice: “Sfruttano la tv per dire che sono felice insieme, ma io non ci credo. Bisogna vedere a letto come va, perché è una cosa importante. Con lei non ne ho mai parlato, ma non ho visto tutto questo entusiasmo. Spero sia felice…”

