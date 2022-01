Barù già dalla mattina aveva previsto “effetti collaterali” per tutti i segni dell’oroscopo, e quindi per tutti i Vip... Cosa è successo Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: "Funday" from Bensound.com

GFVip, si dimenticano di Jessica durante la serata pizza: il gesto poco carino nei confronti della princess

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Gennaio 2022, 12:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA