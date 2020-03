GFVip, Antonella Elia confessa: «Sono cattiva,vorrei esser migliore». Signorini in lacrime

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 00:06

. Dietro il carattere spinoso dic'è una vita piena di dolori e di abbandoni. La diciottesima puntata delha svelato una Elia inedita, fragile, che commuove tutti. Anche Alfonso Signorini. Antonella Elia ha perso i genitori quando era piccola ed è stata cresciuta da un'altra donna: «Paola è la donna che ha sposato mio papà quando avevo nove anni. Della mia mamma non ho ricordi, avevo un anno e mezzo quando è andata via. Paola è arrivata qualche anno dopo ed è stata fantastica».La Elia fa una confessione fiume davvero molto toccante: «Il primo giorno che l'ho conosciuta aveva una minigonna a pieghe nera, i capelli rossi come il fuoco e il seno grande. Mi sono innamorata appena l'ho vista. Ero tanto orgogliosa di chiamarla mamma. Quando è morta mia madre ho vissuto con i miei nonni. Poi mio papà mi ha tolto ai nonni, non li ho visti per anni. Forse tutti questi abbandoni mi hanno resa cattiva»,: «Non credo che tu sia cattiva, un po' aggressiva ma cattiva proprio no». «» conclude la Elia.