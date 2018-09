Il GFVip in cerca di concorrenti: arriva Andrea Mainardi, lo chef di Antonella Clerici

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

In arrivo uno chef al. A varcare la porta rossa del programma condotto da Ilary Blasi su Italia Uno dovrebbe infatti essere, ex allievo di Gualtiero Marchese, già protagonista de “La prova del cuoco” dell’era Antonella Clerici.Sicuramente comunque il suo ingresso sarà di grande aiuto agli altri concorrenti, che potranno gustare i piatti del coinquilino: “A spadellare nella casa del Grande fratello Vip – fanno sapere le “Chicche di gossip” di “Chi” - per la prima volta ci sarà un vero chef già noto al piccolo schermo. E Andrea Mainardi, ex allievo di Gualtiero Marchesi, che dopo La prova del cuoco con Antonella Clerici, varcherà la porta rossa”.Nel cast dovrebbero esserci anche Enrico Silvestrin, Giulia Salemi, Ivan Cattaneo, Lisa Fusco, il campione olimpionico Fabio Basile, Le Donatella (Silvia e Giulia Provvedi), il blogger Andrea Pinna, Eleonora Giorgi, Walter Nudo e Jane Alexander.