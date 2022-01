GFVip, Alex Belli e l’addio dopo la diretta: «Game over.. Ritorno alla factory»

Nella diretta del Grande Fratello Vip di ieri sera Alex Belli è stato per l’ennesima volta protagonista, rimediando anche una reprimenda dal conduttore che l’ha cacciato dallo studio. L’attore però ha ormai deciso di sottrarsi dallo spettacolo del reality, con tanto di annuncio social: «Game Over!!!».

Alex Belli (Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset)

GFVip, Alex Belli e l’addio dopo la diretta

Da quando è iniziato il Grande Fratello Vip Alex Belli è uno dei grandi protagonisti, anche dopo la sua uscita. Gli strascichi dell’amicizia artistica con Soleil Sorge e l’ingresso della moglie Delia Duran gli concedono grandi spazi durante la diretta, ma dopo la puntata di ieri l’attore ha deciso di mettere un punto.

Forse per esser stato cacciato dallo studio o forse perché stanco di tutta questa attenzione l’attore ha comunicato via social il suo addio alla trasmissione: «GAME OVER – ha scritto dal suo account social - Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME! #alexbelli».

