GFVip, Alessia Macari: «Ho rimandato le nozze, per gli attacchi di panico ho perso 10 chili»

ROMA – “Forse tra un anno, ma prima ho deciso che devo riprendermi fisicamente. Poi ci penserò. Il matrimonio è un altro stress, chissà quanti attacchi di panico avrò”.Gli attacchi di panico hanno posticipato il matrimonio fraVincitrice del1 e il compagno: “Mi è successo all'improvviso – ha fatto sapere a “NuovoTv” - Da un momento all'altro non capivo più niente, pensavo di non riuscire a respirare e il cuore mi batteva forte. Forse i continui cambiamenti, di vita mi hanno creato stress. Ho fatto quattro traslochi in un anno per seguire il mio fidanzato che gioca a calcio. Adesso ci siamo trasferiti a Foggia. Mi sono trovata spesso da sola: anche perché lui si deve allenare tutti i giorni”.Ha perso peso in fretta (“Ho perso in fretta 10 chili. Ho sofferto di ansia come molte ragazze dalla mia età. Pesavo 57 chili e ora la mia bilancia ne segna 48. Ma mi sono ripresa”), ad aiutarla un’amica e lo sport: “Adesso sto meglio per fortuna. Però ho sempre paura che gli attacchi di panico tornino. Una mia amica mi ha invitato in palestra; assicurandomi che sarebbe tornato l’appetito. In effetti fare sport mi ha aiutata, sia fisicamente che mentalmente. E’ stata una grande terapia”.