Gf Vip, Adriana Volpe e la frecciatina a Sonia Bruganelli: «Mette le mani avanti»

Al Grande Fratello Vip tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli continuano le frecciatine, che non sono mai mancate. La moglie di Paolo Bonolis infatti ha fatto sapere che il prossimo anno probabilmente non occuperà la sedia dell’opinionista tv, ma per la collega le sue parole non rispondono esattamente alla verità.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli (Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset)

GFVip, Adriana Volpe e la frecciatina a Sonia Bruganelli

Adriana Volpe lancia una nuova frecciatina alla collega Sonia Bruganelli. Adriana infatti, come confessato al programma su Instagram “Casa Chi”, che non crede troppo alle sue parole: «E’ tutto da vedere – ha confessato – perché lei mette le mani avanti e ti dice io non lo faccio più il prossimo anno, però bisogna vedere i sottotitoli. Se mi corteggiate io ritorno su quella poltrona, quindi è tutto da vedere. Però mette le mani avanti così se per caso ci dovesse essere un cambio di poltrone dice "io sono andata via non mi hanno sostituito"...».

Adriana Volpe (Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset)

Adriana vorrebbe di nuovo al suo fianco Sonia, ma se lei proprio non potesse ha già in mente una sostituta di rilievo: «Io ho iniziato la mia avventura con lei e vorrei lei, siamo così opposte che ogni volta diamo due voci diverse. Se Sonia non lo volesse mi piacerebbe avere una Soleil sicuramente che è diversa da me. Se penso alle edizioni passate, nella mia edizione c’era Antonella Elia e io e lei eravamo proprio il bianco e nero, se penso all’edizione precedente invece direi Zorzi o Stefania Orlando».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Marzo 2022, 16:41

