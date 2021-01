GfVip, Giulia Salemi confessa: «Qui è un'isola felice, fuori la mia vita è vuota»

Giulia Salemi confessa di non sentirsi appagata dalla sua vita. Durante alcune confidenze con Cecilia e Carlotta spiega di sentirsi in un'isola felice all'interno della casa del Grande Fratello Vip: «Non è normale: vuol dire che la tua vita è vuota», aggiunge analizzando quella che è la sua vita di tutti i giorni.

Leggi anche > Gf Vip. Cecilia Capriotti, la proposta choc a Giulia Salemi. Fan furiosi: «Ma è impazzita?»

Nel corso della chiacchierata Cecilia le consiglia di lasciarsi andare con Pierpaolo e di costruirsi una famiglia con lui. Discorsi però che per la Salemi sono prematuri, proprio perché sembra vivere un momento molto delicato della sua vita. Giulia chiarisce che non è che la sua vita non sia bella perché grazie agli amici e al lavoro ha raggiunto un equlibrio ma spiega di non riuscire a scindere la sua intimità dalla socialità.

Giulia spiega di aver pensato a trasferirsi a Roma già da prima di conoscere Pierpalo, anche se ammette di essere rimasta male per l'intervento della famiglia di Pierpaolo e di non voler creare dissapori in famiglia. «Pierpaolo riesce a far uscire il mio lato di donna e di bambina, insieme. Non c’è bisogno che uno tenti di prevaricare l'altro nel nostro rapporto».

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Gennaio 2021, 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA