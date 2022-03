Stasera in tv, GF VIP su Canale 5: ecco chi vincerà la finale secondo gli scommettitori

La sesta edizione del Grande fratello vip è in dirittura d'arrivo, lunedì 14 marzo si concluderà l’edizione più lunga della storia del reality di Canale Cinque che è in corso da sei mesi. In gioco sono rimasti Davide Silvestri, Delia Duran, Barù, Giucas Casella, Jessica e Lucrezia “Lulù” Selassié. C’è anche chi scommette qualche denaro sulla questione, andando a puntare nelle agenzie. Le Sale hanno dato le quote di chi è favorito e di chi invece non ce la farà, almeno sulla carta. FOTO: Ufficio stampa Mediaset e Kikapress MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Marzo 2022, 17:28

