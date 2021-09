Grande Fratello Vip, Valentina (ex di Tommaso) torna e attacca le donne: «Il cucciolo di Bambi è un cucciolo di Psyco»

Grande Fratello Vip, Valentina ex di Tommaso torna e attacca le donne della casa «Il cucciolo di Bambi è un cucciolo di Psyco». La Augusti ha qualcosa da dire ai concorrenti dopo aver ascoltato i loro commenti in difesa del suo ex.

Dopo la puntata di venerdì sera, Valentina Augusti rientra nella casa del Grande Fratello Vip per un nuovo confronto. Questa volta la Augusti vuole parlare non con il suo ex Tommaso ma con le ragazze della casa e Alex Belli che hanno criticato il suo atteggiamento. (per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy)

«Quello che voi chiamate cucciolo di Bamby - dice Valentina - è un cucciolo di Psyco. Voi dite che dovevo aiutare Tommaso ma non ero nè la sua tutrice o la sua balia. Io ero innamorata, gli ho dato il mondo, dopo di che sono successe delle cose gravi di cui non posso parlare in tv. Quello che voi continuate a proteggere e chiamare cucciolo è un maggiorenne, con questo atteggiamento si autorizzano gli uomini a trattare male le donne e fare tutte le cose che ha fatto lui ma che voi non sapete».

«Il tuo atteggiamento - l'attacca Sophie - è stato disgustoso e imbarazzante, Tommaso ti ha sempre tutelato». Valentina: «I primi nemici delle donne sono le donne, sono amareggiata». Solo Alex Belli tenta una strada più pacificatrice: «Deponi l'ascia di guerra, Tommaso ha bisogno di aiuto, magari non devi essere te, non ti sto attaccando, ma quel ragazzo non va attaccato o messo alla gogna mediatica».

Una delle principesse, Clarissa, va a parlare con Valentina: «Per come lo conosco mi hanno ferito le parole che gli hai detto. E' brutto dire certe cose a un ragazzo così giovani che già in un porgramma è stato trattato così». Ma Valentina è brutale «Ma ha fatto tutto lui non era incapace di intendere e di volere».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Settembre 2021, 00:13

