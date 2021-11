Gf Vip, Manuel Bortuzzo crolla e scoppia in lacrime: il ricordo doloroso di quella notte Il giovane ha avuto un crollo emotivo in seguito a una canzone ed è scoppiato in lacrime





Manuel Bortuzzo è teso e angosciato nella casa del Grande Fratello Vip ed è bastata una canzone a muovere alcune corde emotive per farlo crollare e scoppiare a piangere. La situazione con Lulù Selassié non è semplice, ma il brano trasmesso dopo la festa di Giucas Casella ha peggiorato la situazione: ha smosso un ricordo doloroso relativo ai momenti prima del dramma e dell'incidente. Leggi anche > Lulù e lo spacco provocante del vestito: la frase di Manuel ammutolisce Davide Grande Fratello Vip, il crollo di Manuel Bortuzzo La canzone che ha fatto piangere il giovane è stata ‘I migliori anni della nostra vita’ di Renato Zero. Il concorrente, dopo essersi asciugato le lacrime, ha spiegato all’amica Manila Nazzaro che è stata proprio questa l’ultima canzone che ha ballato con la sua ex fidanzata poco prima del dramma. «Cosa ricordo di quella sera? Ricordo il mio ultimo ballo. Suonavano ‘I migliori anni della nostra vita’, una canzone che sembra un messaggio del destino…», le sue parole. Manuel Bortuzzo crolla al GF Vip 6 Manila Nazzaro ha cercato di consolarlo e gli ha consigliato di distrarsi allontanando quel pensiero. Manuel Bortuzzo ha cercato di riprendersi, ma per i fan potrebbe davvero prendere il brano come un segno del destino e pensare all'ex fidanzata. Lulù è sempre più lontana. Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 13:58

