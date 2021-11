Gf Vip, Katia Ricciarelli confessa: «Ero gelosissima delle vallette di Baudo»

GF Vip, la confessione di Katia Ricciarelli: «Ero gelosissima delle vallette di Baudo. Vogliamoci bene». A raccontare la linea della vita questa settimana è stata la soprano. Un racconto emozionante di una lunga vita costellata di successi ma anche di momenti difficili.

(Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy) Per la diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip si organizza la linea della vita di Katia Ricciarelli, ovvero il momento in cui ogni vip della casa davanti a una lavagna si racconta.

La Ricciarelli si racconta a cuore aperto, parla della sua infanzia, del rapporto con la mamma e dei suoi amori tra cui quello con Pippo Baudo. Con il conduttore sono stati sposati quasi vent'anni e dopo un lungo periodo di silenzio hanno inizato a recuperare il loro rapporto.

«Pippo, che intanto saluto - racconta in diretta la Ricciarelli - è stato molto importante. Nell'85 eravamo innamoratissimi. Avevo detto basta uomini e 5 mesi dopo ero sposata. Lui non era geloso ma io sì, che vallette che aveva! Erano le più belle d'Italia e io er gelosa come una pazza, guardavo dentro le tasche ma non ho mai scoperto niente. Gli dico che sono felice di avere ripreso a parlare con lui perché comunque dopo 18 anni di matrimonio, non dobbiamo essere separati. Dobbiamo parlarci ogni tanto.Ti voglio bene e ti rispetto, Pippo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Novembre 2021, 08:22

