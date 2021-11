Gf Vip, la madre di Manuel gela Lulù: «Parli come chi gli ha sparato. Chi ti ama non fa così»

GF Vip, la madre di Bortuzzo gela Lulù: «Parli come chi gli ha sparato. Chi ti ama non fa così». Rossella Corona, la mamma di Manuel, ha scritto una lunga lettera al figlio in cui ha riservato una sotccata anche alla principessina Selassiè.

Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè procede tra alti e bassi, ma tutto sommato entrambi hanno trovato un equilibrio. In settimana Lulù è entrata di nascosto nella stanza di Manuel e ha "rubato" delle sigarette esclamando:«Mother of F*ck».

Un'espressione che in slang americano viene usata speso, ma che letteralmente vuol dire “figlio di buona donna”, mentre Lulù lo traduce con "stronzetto". Questo termine però per Manuel ha un significato diverso e la mamma Rossella ha scritt ouna lettera in cui parla sia al figlio che a Lulù.

«Ti seguo sempre e ti stai dimostrando forte e indipendente - legge la signora Rossella - Sappiamo quanto per te siano importanti i tuoi spazi e quando non ami quando ti vengano tolti .C'è qualcuno che non riesce proprio a rispettarli ( ed è qui il riferimento a Lulù ndr.). È stato infranto il tuo spazio personale nella tua stanza quando non c'eri…Chi ti ama non si comporta così, tu hai bisogno dei tuoi spazi e vedere che invade la tua stanza non sono gesti di chi ti ama. Quelle parole che ha detto Lulù le ha dette anche chi ti ha sparato. Le parole in italiano o in inglese possono ferire anche chi ti sta accanto. Riconosci chi è sempre gentile con te e chi merita di starti vicino, che si tratti di amore o amicizia».

Le parole a cui fa riferimento la mamma di Manuel sono proprio l'esclamazione di Lulù perchè come ha spegato Bortuzzo: «L'ultimo ricordo prima del buio sono state quelle parole. io e mamma abbiamo un rapporto più fisico che di parole, posso solo dirle che la amo tanto». Lulù si scusa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 00:19

