Gf Vip . Tommaso Zorzi, grande successo con la seconda puntata del Late Show: «Boom di ascolti». Già con la prima puntata, andata in onda due settimane fa, l'influencer milanese aveva fatto incetta di pubblico. Poi lo stop doveroso lo scorso mercoledì per il lutto di Dayane Mello. E ieri la seconda puntata.

Anche l'appuntamente numero due è stato all'insegna delle gag e del divertimento. Da Giulia Salemi e Rosalinda Cannavò che si sono cimentate in una sorta di verità o conseguenze. In cui la conseguenza era bere un intruglio disgustoso. Ad Andrea Zenga e Andrea Zelletta che, con un divaricatore di bocca, hanno dovuto cantare con l'acqua nella bocca. C'è stato spazio per un'intervista a un'ex inquilina della Casa, Selvaggia Roma.

E questa volta, Tommaso Zorzi e gli altri vipponi hanno superato le aspettative. Dalle 23,30 alle 2 del mattino, il Canale 55 di Mediaset Extra ha totalizzato il 4.7% di share, con un numero di telespettatori pari a 374.000. Un nuovo record rispetto al 2.7% della scorsa puntata e un risultato eccezionale rispetto alla media di rete.

Per una sera, le tensioni tra i gieffini sono state messe da parte. Solo ieri pomeriggio, la lite tra Stefania Orlando e Giulia Salemi. L'influencer ha accusato la compagna di avventura: «Abbiamo dormito nello stesso letto per tre mesi, non mi sarei mai aspettata che potessi nominarmi. Mi ha ferito vedere la clip in cui mi deridevi perché ci ero rimasta male per la nomination. Mi hai parlato alle spalle». A questo punto, Stefania Orlando s'infuria: «Non ti permetto di dire che parlo alle spalle. Ho sempre detto le cose in faccia, sono l'unica che lo fa. Ci sei rimasta male solo perché ti ho nominato. Stai avendo la stessa reazione di Elisabetta Gregoraci, quando ho osato dire una cosa su di lei».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 21:13

