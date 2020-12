di Emiliana Costa

Gf Vip , televoto truccato per salvare Adua Del Vesco e Dayane? Risponde Alfonso Signorini: «Ecco la verità». Da ieri, l'hashtag #televototruccatogfvip spopola su Twitter. Motivo? Il risultato delle votazioni nelle ultime due puntate, secondo il quale Adua Del Vesco e Dayane Mello sarebbero le preferite del pubblico. Ma i fan su Twitter non ci stanno e accusano il gruppo delle cosiddette «brasiliane», che dall'America Latina avrebbero votato in massa per salvare le due gieffine. Rendendole immuni.

A rispondere alla polemica social è il conduttore del Gf Vip Alfonso Signorini, che in una puntata di Casa Chi ha spiegato: «Mi è stato detto che mentre il televoto è riservato ai residenti in Italia, le votazioni online sono accessibili a tutti. Questo mi era stato detto quando mesi fa si era già sollevata la questione dei siti stranieri».

E conclude: «Però non ho aggiornamenti in tal senso, quindi non so se ci sono differenze rispetto a quando ho sollevato la questione alcuni mesi fa». Polemica sedata? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Dicembre 2020, 21:25

