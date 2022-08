Gf Vip, svelato un nuovo concorrente: «Lo vediamo tutti i giorni su Canale 5». Ecco chi è

I nuovi concorrenti del Gf Vip, almeno ufficialmente, restano un mistero. Sul web però spunta un nuovo spoiler su un possibile inquilino della casa più spiata d’Italia: si tratta di un personaggio della tv che va in onda tutti i giorni sulle reti Mediaset.

