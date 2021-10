GF Vip, la gaffe di Sophie sulle «poesie di Van Gogh», diverte e manda in tendenza il pittore. Potenza del Grande Fratello Vip. Durante la diretta di lunedì sera l'ex tronista di Uomini e Donne ha fatto impazzire i social.

Il triangolo amoroso tra Sophie, Soleil e Gianmaria magari non appassionerà troppo il pubblico del Grande fratello Vip, che vede nei tre solo una strategia funzionale alle clip durante la diretta, ma sicuramente ha regalato una perla davvero divertente.

Se per Soleil vede in Sophie: «una confusione costante, o sono fatti l'uno per l'altro o sono strateghi, staremo a vedere». Sophie: «In me è vero che c'è tanta confusione e in genere non è così. Ci sono dei momenti in cui tolgo la razionalità e mi lascio andare all'attrazione che c'è, poi non me ne pento ma sento tante cose. Ho paura di ferire me ma anche lui».

Il resto della casa si diverte a prenderli in giro e soprattutto stuzzica Sophie dicendo che se è vero che è innamorata di Gianmaria, non dovrebbe prendersela. L'ex tronista risponde con una gaffe epica: «Non confondiamo il mare con le montagne, non sono innamorata, lui mi può anche dedicare le poesie di Van Gogh ...».

Frase che ovviamente il web non si è lasciato sfuggire e ha commentato su Twitter a più non posso tanto da mandare in tendenza, tra le prime posizioni, il pittore olandese.

